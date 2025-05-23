В Госдуме разъяснили новую методику расчета пособия для беременных студенток

Депутат Бессараб: Пособия по беременности и родам зависят от трудового стажа

Новая методика расчета пособия по беременности для матерей-студенток нужна для того, чтобы более справедливо рассчитывать размер поддержки, так как у студентов нет трудового стажа для получения выплаты от Соцфонда, объяснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

«Мы исходим из того, что по самому понятию студент мы понимаем, что ребенок еще не работал. Сразу после школьной скамьи девушка поступает учиться, и, естественно, у нее нет какого-либо стажа для получения выплаты Соцфонда», — сказала Бессараб.

Она пояснила, выплаты назначаются в зависимости от трудового стажа, а в случае со студентами этого просто не может быть. На сегодняшний день студентки очных отделений получают пособия по беременности и родам в зависимости от размера стипендии.

Исходя вот просто из необходимости поддержки молодых мам и с учетом вообще демографической обстановки. Это сегодня нетипичная ситуация, когда студенты рожают. (…) Хотя бы в этом им нужно помогать Светлана Бессараб депутат

Среди других мер поддержки для молодых семей она назвала скорое строительство семейных общежитий. Также в нацпроекте «Семья» были заложены средства на соответствующее обеспечение студенческих кампусов и комнаты матери и ребенка в вузах. В регионах с низкой рождаемостью предусмотрены другие социальные гарантии, например, аренда жилья для студенческой семьи, повышенная единовременная выплата при рождении ребенка и другие меры поддержки.

На данный момент Бессараб не может назвать какая сумма будет потрачена на пособия для матерей-студенток и сколько на сегодняшний день у этой меры поддержки может быть получателей.

Ранее в четверг правительство России разработало поправки, которые предлагают изменить схему расчета пособия по беременности для студентов. Предлагается рассчитывать размер выплаты не от величины стипендии, а от прожиточного минимума по региону. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, сумма помощи, которую женщина сможет получить за 140 дней декретного отпуска, вырастет в несколько раз. По его данным, в среднем по стране выплата увеличится до 90 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин в январе поручал повысить размер пособия по беременности и родам для студенток до прожиточного минимума.

