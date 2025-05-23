Заказавшую расправу над непослушной дочерью-подростком россиянку арестовали

В Челябинской области суд арестовал мать, заказавшую убийство 12-летней дочери

В Челябинской области суд арестовал 46-летнюю жительницу, заказавшую расправу над непослушной дочерью-подростком. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Женщине вменяют часть 4 статьи 33 и пункты «в», «з» части 1 статьи 105 («Подстрекательство к совершению убийства из корыстных побуждений») УК РФ. Вину она не признала.

О задержании женщины стало известно 23 мая. Сообщалось, что она пригласила в гости знакомого, пожаловалась на плохое поведение 12-летней дочери, после чего попросила его за 100 тысяч рублей избавить ее от ребенка. Мужчина спрятал девочку у себя дома и рассказал о намерениях женщины полиции.

Известно, что у женщины есть еще двое детей. Сама она неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Детей изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение.