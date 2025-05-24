Российские школьники отмечают «Последний звонок»

Сегодня, 24 мая, выпускники российских школ отмечают «Последний звонок». В этот день со школой прощаются не только одиннадцатиклассники, но и некоторые выпускники девятых классов. «Лента.ру» рассказывает, откуда взялся этот праздник, как его отмечали раньше и какие традиции соблюдают сейчас.

Дата «Последнего звонка» в 2025 году

«Последний звонок» в российских школах традиционно звенит в конце мая.

Министерство просвещения каждый год предлагает единую дату окончания учебного года: в 2025 году это 23 мая для детей, которые учатся пять дней в неделю, и 24 мая — для тех, кто ходит в школу шесть дней в неделю. Такие же рекомендации ведомство дает и насчет общего для всех учебных заведений дня «Последних звонков».

24 мая — единый день проведения «Последнего звонка» в 2025 году по рекомендации Минпросвещения

При этом точную дату этого важного для выпускников дня каждая школа определяет самостоятельно. Узнать ее можно на официальном сайте учебного заведения.

Фото: Maria mnogomama / Shutterstock / Fotodom

История праздника

Первый «Последний звонок» в России состоялся в 1948 году. Инициатором мероприятия стал заслуженный педагог Советского Союза Федор Брюховецкий, который работал директором школы №12 в Краснодаре. Тогда же праздник провели и в столичной школе №182 (сегодня — №1388). Кроме того, именно Брюховецкий впервые предложил отмечать 1 сентября День знаний торжественной линейкой.

Педагог был убежден, что для детей нужно создавать условия, которые сплотят их коллектив. Поэтому 25 мая 1948 года для выпускников решено было провести праздничный концерт, после которого и прозвенел «последний звонок».

Дата празднования была выбрана неслучайно. По замыслу Брюховецкого, учебный год к 25 мая уже заканчивался, но выпускные и вступительные экзамены еще не начинались. В это время школьникам можно было устроить небольшой праздник.

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Однако массово «Последний звонок» в школах не отмечали еще долгие годы — традиция не прижилась. К идее праздновать окончание учебного года вернулись лишь в 1970-е.

Традиции «Последнего звонка» в СССР

Во времена СССР сложились определенные традиции празднования этого дня, и некоторые из них до сих пор остаются актуальными.

Праздничная форма

На «Последний звонок» выпускницы, как правило, надевали коричневые платья с белым воротничком, а поверх них — нарядные белые фартуки. Именно белый фартук считался негласным символом не только этого праздника, но и торжественной линейки, которую проводят 1 сентября в честь начала учебного года.

Мальчики, в свою очередь, надевали костюмы, похожие на те, что носят современные школьники сейчас — темные брюки, пиджак и белую рубашку.

Фото: Малхаз Датикашвили / ТАСС

Лента выпускника

Еще один важный атрибут торжества — лента с надписью «Выпускник» и годом выпуска, например, «Выпускник-1985». И по сей день выпускники девятых и одиннадцатых классов надевают такие ленты на праздник.

Стенгазеты и концерты

Ученики на «Последний звонок» самостоятельно оформляли актовый зал, делали стенгазеты с интересными фактами о старшеклассниках и организовывали концерт. Официальная часть мероприятия завершалась так называемым капустником: дети исполняли песни о школьных годах, читали стихи и разыгрывали небольшие сценки.

Фото: Владимир Лагранж / ТАСС

Одним из главных символов праздника считался старшеклассник, который поднимал на плечи первоклассницу с колокольчиком. Отсюда праздник и получил свое название — «Последний звонок».

Как проходит «Последний звонок» в последние годы

Прощание со школой

Перед официальной частью мероприятия выпускники прощаются с родной школой, проходя по ее коридорам в последний раз. При этом остальные ученики выходят из классов и хлопают старшеклассникам, приветствуя их.

Линейка

Сейчас этот день, как и прежде, начинается с торжественной линейки. Директор школы поздравляет всех с окончанием обучения и награждает особо отличившихся в учебе или школьной жизни выпускников.

Фото: WR studio / Shutterstock / Fotodom

Однако утренние линейки и награждения на «Последний звонок» проводят уже далеко не все школы. Некоторые учебные заведения вручают серебряные и золотые медали на выпускном в июне.

Концерт

Перед концертом, посвященным «Последнему звонку», директор может выступить с напутственными словами и пожеланиями выпускникам. Кроме того, перед праздником одиннадцатиклассников с окончанием школы могут поздравить и педагоги, в том числе их первый учитель, который вел у них уроки в начальной школе.

Поблагодарить за знания и выразить свою признательность учителям могут и сами выпускники.

Нередко сценарий «Последнего звонка» старшеклассники пишут сами под контролем классного руководителя

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Выпускной вальс

Важной частью праздника является выпускной вальс. Его могут танцевать как все одиннадцатиклассники, так и несколько пар. Ставить танец школьникам помогают учителя или родители. Танец может быть как современным, так и традиционным, однако большинство старшеклассников все же предпочитают классический или венский вальс — его несложно разучить.

«Последний звонок»

Обязательная часть торжества — сам последний звонок. Традиция не меняется с советских времен: юноша-одиннадцатиклассник сажает на плечо первоклассницу и проносит ее через всю линейку, пока она звонит в колокольчик.

Фото: Gagarin Iurii / Shutterstock / Fotodom

Финальная песня

После того как прозвенел последний звонок, многие выпускники поют финальную песню всем классом. Нередко к ним присоединяются и классные руководители.

Обычно это один из самых трогательных моментов всего праздника. Многих переполняют эмоции, поэтому петь часто заканчивают со слезами на глазах.

Неофициальная часть праздника

После концерта выпускники с учителями выходят на крыльцо школы. В этот момент в небо принято запускать воздушные шары или белых голубей и загадывать желание.

Фото: WorldStockStudio / Shutterstock / Fotodom

Что можно подарить выпускнику на «Последний звонок»

Фотокнига с воспоминаниями . Соберите самые яркие и веселые фотографии за время учебы и оформите их в виде книги. Это будет не только красивый, но и душевный подарок, который позволит выпускнику сохранить воспоминания о школьных годах.

. Соберите самые яркие и веселые фотографии за время учебы и оформите их в виде книги. Это будет не только красивый, но и душевный подарок, который позволит выпускнику сохранить воспоминания о школьных годах. Сувенир с гравировкой . Это может быть, например, набор: брелок, медальон, ручка и красиво оформленный блокнот с гравировкой имени выпускника и датой выпуска из школы. Презент можно подарить как отдельно, так и в качестве дополнения к фотокниге.

. Это может быть, например, набор: брелок, медальон, ручка и красиво оформленный блокнот с гравировкой имени выпускника и датой выпуска из школы. Презент можно подарить как отдельно, так и в качестве дополнения к фотокниге. Подписка на интересующий ресурс . Если одиннадцатиклассник увлекается чтением, можно подарить ему подписку на литературный журнал или онлайн-библиотеку. Для любителей музыки подойдет подписка на стриминговый сервис. Это практичный подарок, который поддержит интересы и увлечения выпускника.

. Если одиннадцатиклассник увлекается чтением, можно подарить ему подписку на литературный журнал или онлайн-библиотеку. Для любителей музыки подойдет подписка на стриминговый сервис. Это практичный подарок, который поддержит интересы и увлечения выпускника. Сертификат в магазин канцелярии или электроники . Такой подарок позволит выпускнику самостоятельно выбрать то, что ему действительно нужно. Это может быть что-то полезное для будущей учебы в университете или работы: например, новый рюкзак, планшет или наушники.

. Такой подарок позволит выпускнику самостоятельно выбрать то, что ему действительно нужно. Это может быть что-то полезное для будущей учебы в университете или работы: например, новый рюкзак, планшет или наушники. Абонемент в спортивную секцию или на курсы . Если выпускник интересуется спортом или хочет освоить новые навыки, подарите ему абонемент в спортзал, бассейн или на курсы по интересующей его теме. Это поможет ему поддерживать здоровье и развиваться в выбранном направлении.

. Если выпускник интересуется спортом или хочет освоить новые навыки, подарите ему абонемент в спортзал, бассейн или на курсы по интересующей его теме. Это поможет ему поддерживать здоровье и развиваться в выбранном направлении. Фитнес-трекер или умные часы. Если выпускник интересуется спортом и здоровым образом жизни, подарите ему фитнес-трекер или умные часы. Это поможет ему следить за своей активностью, пульсом и другими показателями здоровья.

Фото: insta_photos / Shutterstock / Fotodom

Поздравления с «Последним звонком»

1. Поздравляю тебя с «Последним звонком»! Ты прошел большой путь, и впереди тебя ждет много интересного. Желаю удачи, новых знаний и ярких моментов в жизни!

2. С «Последним звонком», выпускник! Пусть этот день станет началом нового, захватывающего этапа в твоей жизни. Желаю успехов в учебе и личной жизни, а также верных друзей рядом!

3. Поздравляю с «Последним звонком»! Ты стал взрослее и мудрее за эти годы. Пусть новые горизонты будут полны возможностей, пока ты смело шагаешь вперед!

4. «Последний звонок» — это не только конец школьных лет, но и начало нового пути. Поздравляю с этим важным событием! Желаю, чтобы все мечты сбывались, а цели были по плечу!

5. С праздником, выпускник! «Последний звонок» — это время, когда ты можешь оглянуться назад и увидеть, как много достиг. Впереди ждет еще больше побед и успехов. Верь в себя и иди вперед!