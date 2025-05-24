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17:25, 24 мая 2025Россия

Россияне начали получать сообщения от мошенников под видом Роскомнадзора

МВД: Жителям Херсонской области поступают сообщения якобы от Роскомнадзора
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жители Херсонской области и других субъектов Российской Федерации стали получать сообщения от мошенников, которые пишут якобы от имени Роскомнадзора (РКН). Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России в Telegram.

В сообщении мошенники пишут, что РКН якобы разъединил входящий вызов с подозрением на мошенничество, и предлагают перезвонить по указанному номеру горячей линии.

«Такого рода сообщения — еще один способ вынудить гражданина самостоятельно позвонить мошенникам. Не перезванивайте по номерам из таких или похожих сообщений», — предупредили в подразделении МВД, добавив, что Роскомнадзор не пишет сообщений, не звонит гражданам и не разъединяет их звонки.

Ранее появились сообщения о том, что в Москве с приходом жары появился новый вид мошенничества. Аферисты навязывают пенсионерам ненужную услугу якобы от столичного правительства по чистке вентиляции и кондиционеров. Одной из жертв обмана стала узница концлагеря.

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