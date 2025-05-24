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16:33, 24 мая 2025Силовые структуры

В Москве с приходом жары появились чистильщики вентиляции и кондиционеров

В Москве мошенники обманули узницу концлагеря под предлогом чистки вентиляции
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Москве с приходом жары появился новый вид мошенничества — аферисты навязывают пенсионерам ненужную услугу якобы от столичного правительства по чистке вентиляции и кондиционеров, одной из жертв обмана стала узница концлагеря. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Валентина Павловна рассказала, что к ней домой пришли «чистильщики вентиляции и кондиционеров» и убедили, что якобы правительство Москвы в 2014 году выпустило указ о проведении за счет жильцов обязательных работ по очистке дымоходов. Она сначала поверила, но на этапе оплаты раскрыла мошенничество.

Другая пенсионерка Нина Давыдова, проживающая в районе Выхино, отдала аферистам 16 тысяч рублей. О криминальной схеме она рассказала на видео.

Каждый четвертый пострадавший от мошенников является пенсионером, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

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