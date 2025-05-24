Со дна моря в Анапе достали 88 мешков с мазутом

RT: Водолазы в Анапе достали со дна моря 88 мешком с мазутом

Со дна моря у побережья Анапы достали 88 мешков с мазутом. Об этом в оперативном штабе Краснодарского края, передает Russia Today.

Уточняется, что для этого группа водолазов совершила 166 погружений. В очистке Черного моря после разлива мазута участвуют представители Морспасслужбы, МЧС России и «Кубань-СПАС».

Как отметили в оперштабе, водолазы погружаются в море каждый день, если позволяют погодные условия.

Ранее сообщалось, что на пляжах Анапы выезды к морю перекроют бетонными блоками. Такую меру приняли, чтобы движение автомобилей не мешало работам по очистке береговой линии от выбросов мазута.