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17:37, 24 мая 2025Россия

Со дна моря в Анапе достали 88 мешков с мазутом

RT: Водолазы в Анапе достали со дна моря 88 мешком с мазутом
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Со дна моря у побережья Анапы достали 88 мешков с мазутом. Об этом в оперативном штабе Краснодарского края, передает Russia Today.

Уточняется, что для этого группа водолазов совершила 166 погружений. В очистке Черного моря после разлива мазута участвуют представители Морспасслужбы, МЧС России и «Кубань-СПАС».

Как отметили в оперштабе, водолазы погружаются в море каждый день, если позволяют погодные условия.

Ранее сообщалось, что на пляжах Анапы выезды к морю перекроют бетонными блоками. Такую меру приняли, чтобы движение автомобилей не мешало работам по очистке береговой линии от выбросов мазута.

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