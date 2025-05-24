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16:59, 24 мая 2025Бывший СССР

В Минобороны России назвали цели ударов «Искандером» по одесскому порту

МО РФ заявило об ударе по контейнеровозу с военным грузом для порта Одессы
Дмитрий Воронин
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Handout / Reuters

Целями ударов расчетами ОТРК «Искандер», осуществленных в пятницу, 23 мая, российскими военными, стали контейнеровоз, который осуществлял перевозку военного имущества в порт Одессы и склад контейнеров в этом же порту. Об этом заявили в Минобороны (МО) РФ. До этого о двух ударах и их последствиях сообщали Telegram-каналы.

«На судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе БЭКи, БпЛА и боеприпасы», — говорится в сообщении российского ведомства. В МО РФ подчеркнули, что после поражения указанных целей произошли вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар.

Ранее указывалось, что высокоточными ударами были поражены бойцы ВСУ, военный склад с запчастями для беспилотников и два корабля, а в самом порту, закрытом для гражданских судов, велись работы, способствовавшие скрытой логистике и снабжению подразделений украинского флота.

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