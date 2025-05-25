Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:30, 25 мая 2025Экономика

Экономист предрекла падение ключевой ставки

Экономист Донец: Ключевая ставка к концу года может опуститься до 15%
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

К концу 2025 года ключевая ставка Банка России может опуститься до значений в 15 процентов годовых. Об этом заявила главный экономист Т-Банка Софья Донец в беседе с ТАСС.

Специалист подчеркнула, что иногда кажется, что это эпатаж. Однако она напомнила, что это все еще в два раза больше, чем среднеисторическое значение для России.

«Для той России, которая прожила немало кризисов и часто сталкивалась с инфляционными шоками», — отметила Донец.

Кроме того, экономист уточнила что ситуация с повышенной ставкой Центробанка не является нормальной для страны. Между тем, Донец ожидает доллар к концу года на уровне 95-100 рублей.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России перестала быть двузначной, снизившись в период с 13 по 19 мая до 9,9 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Какие же жалкие». Захарова заявила, что в МИД Украины врут об отказе от русского языка на переговорах в Стамбуле

    В Северной Корее призвали США отказаться от агрессивных намерений

    Страну с самой маленькой армией в Европе осадили за угрозы в адрес России

    Келин заявил о неумении британских дипломатов разговаривать с коллегами

    На Западе заявили об ослабевании морального духа бойцов ВСУ

    В Северной Корее после инцидента с эсминцем арестовали трех сотрудников верфи

    Экономист предрекла падение ключевой ставки

    В США рассказали о провале планов Запада по поводу Украины

    Места работы должников начнут искать через программы-роботы

    В США сообщили о панике иностранных студентов Гарварда из-за Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости