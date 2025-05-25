Экономист предрекла падение ключевой ставки

Экономист Донец: Ключевая ставка к концу года может опуститься до 15%

К концу 2025 года ключевая ставка Банка России может опуститься до значений в 15 процентов годовых. Об этом заявила главный экономист Т-Банка Софья Донец в беседе с ТАСС.

Специалист подчеркнула, что иногда кажется, что это эпатаж. Однако она напомнила, что это все еще в два раза больше, чем среднеисторическое значение для России.

«Для той России, которая прожила немало кризисов и часто сталкивалась с инфляционными шоками», — отметила Донец.

Кроме того, экономист уточнила что ситуация с повышенной ставкой Центробанка не является нормальной для страны. Между тем, Донец ожидает доллар к концу года на уровне 95-100 рублей.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России перестала быть двузначной, снизившись в период с 13 по 19 мая до 9,9 процента.