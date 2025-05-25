Глава российского региона заявил об ужесточении атак ВСУ

Глава Орловской области Клычков заявил об ужесточении атак ВСУ

Глава Орловской области Андрей Клычков заявил об ужесточении атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в Telegram.

По его данным, с начала мая над Орловской областью было сбито 248 дронов. Из них 115 было перехвачено только за последнюю неделю. При этом повреждения получают объекты гражданской инфраструктуры, подчеркнул глава региона.

На этом фоне жители должны сплотиться для помощи бойцам на передовой, заявил Клычков. Затронув вопрос о пострадавших жителях, он пообещал компенсировать каждому орловцу понесенный им ущерб.

23 мая в Орловской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Клычков рассказал, что экипаж ценой своих жизней отвел машину в сторону, не дав ей разбиться на территории населенного пункта. «Их героизм не будет забыт», — написал губернатор.