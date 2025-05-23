Орловский губернатор заявил о ценой своих жизней улетевшем в сторону от домов экипаже Ми-8

Клычков: Экипаж Ми-8 ценой своих жизней увел вертолет от жилых домов

Экипаж вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в Урицком районе Орловской области, ценой своих жизней увел борт в сторону от жилых домов. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram.

По его данным, вертолет упал в безлюдной местности в 1,5 километра от поселка Нарышкино. «Их [экипажа] героизм не будет забыт», — написал Клычков.

Он добавил, что местные жители не пострадали, разрушений на месте происшествия нет. Какие либо угрозы в связи с катастрофой также отсутствуют. «Место происшествия оцеплено, ведутся необходимые проверки. На территории района работает оперативный штаб по устранению последствий происшествия», — подчеркнул губернатор.

Клычков также поблагодарил Минобороны России и оперативные службы за быструю реакцию на происшествие.

Ранее в пресс-службе Московского военного округа назвали предварительной причиной катастрофы техническую неисправность. В свою очередь, ряд СМИ уточнял, что речь может идти об отказе двигателя, однако официально эта информация не подтверждена.

О крушении вертолета Ми-8 в Орловской области стало известно днем 23 мая. Пилот до последнего уводил борт от жилых домов, в результате чего он рухнул на территории заброшенного химического предприятия. По неподтвержденной информации, экипаж состоял из двух человек. Выживших нет.