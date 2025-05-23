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16:03, 23 мая 2025Россия

В ВС России назвали предварительную причину крушения вертолета Ми-8 в Орловской области

Военный вертолет потерпел крушение в Орловской области, пилоты погибли
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Причиной крушения вертолета Ми-8 в Орловской области, по предварительным данным, стала техническая неисправность. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Московского военного округа (МВО) Вооруженных сил (ВС) России.

Согласно официальным данным, вертолет рухнул в безлюдной местности при выполнении планового полета. Разрушений на земле не зафиксировано. Выживших среди членов экипажа нет. При этом число находившихся на борту людей не уточняется. На место крушения выехала комиссия Воздушно-космических сил России.

Ранее СМИ назвали в качестве возможной причины катастрофы отказ двигателя.

О падении вертолета Ми-8 в Орловской области стало известно днем 23 мая. Пилот до последнего уводил летательный аппарат от жилых домов. Он потерпел крушение на территории заброшенного химического предприятия. По неподтвержденной информации, экипаж состоял из двух человек.

В сети также появилось видео, снятое очевидцем крушения. На кадрах виден густой черный дым, поднимающийся над частными домами.

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