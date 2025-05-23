Появились подробности крушения вертолета в российском регионе

Mash: Ми-8 потерпел крушение близ заброшенного химического предприятия под Орлом

Вертолет Ми-8 потерпел крушение близ заброшенного химического предприятия под Орлом. Подробности происшествия появились в Telegram-канале Mash.

По данным канала, пилот до последнего уводил борт подальше от частных жилых домов. Mash сообщает, что вертолет потерпел крушение на территории заброшенного завода, от которого до ближайших жилых домов около километра.

Об происшествии стало известно днем в пятницу, 23 мая. В сети появились кадры с места крушения вертолета, на них можно увидеть возвышающийся над частными домами густой черный дым.