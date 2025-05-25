Кандидат в президенты Польши отказался подписать декларацию националистов

Тшасковский отказался подписать декларацию, предложенную националистами

Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский отказался подписать декларацию, которую предложили ему националисты, пишет РИА Новости.

В первом туре президентских выборов (18 мая), Тшасковский получил 31,36 процента голосов избирателей, а его оппонент от оппозиции Кароль Навроцкий — 29,54 процента голосов. Оба вышли во второй тур, он состоится 1 июня этого года.

Ранее из президентской гонки выбыл кандидат от коалиции националистов и евроскептиков Славомир Ментцен. Он пригласил обоих участников второго тура на дебаты на своем YouTube-канале. В ходе общения он потребовал от них подписать декларацию на тему Украины, ЕС и оружия. Навроцкий в итоге сделал это, а Тшасковский отказался.

«Я не буду ничего подписывать. Я вам не Кароль Навроцкий», — ответил кандидат от правящей коалиции, когда Ментцен предложил ему подписать декларацию.

В частности, один из пунктов декларации, с которым он категорически не согласился — это обязательство не подписывать законов о принятии Украины в НАТО. Тшасковский заявил, что решительно выступает за то, чтобы принять страну в альянс. При этом он уточнил, что в случае избрания президентом не согласится на направление польских солдат на Украину.

В документе также содержится ряд обязательств, включая запрет повышение налогов для поляков, ограничение оборота наличных денег и передачу полномочий Евросоюзу.

Накануне Кандидаты в президенты Польши Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий поспорили на дебатах, когда речь зашла о вопросе вступления Украины в НАТО. Последний высказался против присоединения Киева к альянсу, после чего оппонент обвинил его в повторении тезисов президента России Владимира Путина.

До этого зрители обратили внимание на странный жест Навроцкого во время теледебатов. На кадрах видно, как политик засовывает снюс под губу, пока выступает его соперник.