Крупный пожар в торговом центре Подмосковья сняли на видео

В подмосковном Королеве в торговом центре «Пионер» произошел пожар

В Королеве Московской области произошел крупный пожар в торговом центре «Пионер» на улице Дзержинского. Кадры распространения огня публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, что в торговом центре идет сильное задымление. Люди пытаются отойти дальше от места распространения огня.

По информации издании, из-за огня окна с одной стороны здания уже почернели. Пожар, предварительно, начался со строительных материалов на втором этаже, после чего огонь перекинулся на третий этаж. Днем ранее, 24 мая, в ТЦ уже был пожар — его площадь составила 15 квадратных метров.

23 мая в подмосковных Котельниках произошел пожар — там загорелась промзона. Возгорание началось в здании, находящемся в микрорайоне Силикат. В промзоне располагается оптовый склад, на котором хранятся продовольственные товары.

