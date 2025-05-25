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16:01, 25 мая 2025Россия

Крупный пожар в торговом центре Подмосковья сняли на видео

В подмосковном Королеве в торговом центре «Пионер» произошел пожар
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетПожары в Московской области

В Королеве Московской области произошел крупный пожар в торговом центре «Пионер» на улице Дзержинского. Кадры распространения огня публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, что в торговом центре идет сильное задымление. Люди пытаются отойти дальше от места распространения огня.

По информации издании, из-за огня окна с одной стороны здания уже почернели. Пожар, предварительно, начался со строительных материалов на втором этаже, после чего огонь перекинулся на третий этаж. Днем ранее, 24 мая, в ТЦ уже был пожар — его площадь составила 15 квадратных метров.

23 мая в подмосковных Котельниках произошел пожар — там загорелась промзона. Возгорание началось в здании, находящемся в микрорайоне Силикат. В промзоне располагается оптовый склад, на котором хранятся продовольственные товары.

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