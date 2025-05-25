Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:42, 25 мая 2025Бывший СССР

На Украине заметили билборд с призывом помолиться за Зеленского

В Хмельницкой области заметили билборд с призывом помолиться за Зеленского
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В селе Судилков Хмельницкой области разместили билборд с изображением президента Украины Владимира Зеленского и надписью: «Сильная страна — когда ее лидера поддерживает молитва», — сообщает Telegram-канал Союз православных журналистов.

Билборд находится в центре села на Аллее Славы «Наши герои», где также установлены портреты погибших украинских военных.

В ноябре 2024 года Член Европарламента от Болгарии Петар Волгин обвинил правительство Украины в препятствовании религиозной свободе на фоне преследования Киевом канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Подчеркивая, что европейские законы и соглашения осуждают любое нарушение свободы вероисповедования, член ЕП просил Еврокомиссию дать оценку сложившейся на Украине ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это выглядит как издевательство». На Украине возмутились обменом военнопленными с Россией и пожаловались на возвращение «подонка»

    В российском регионе подожгли склад волонтеров с вещами для военных на СВО

    Обломки БПЛА ВСУ упали рядом со школой в Подмосковье

    В Европе предупредили украинцев о риске для каждого в случае продолжения боевых действий

    Появились кадры с места подрыва железнодорожного полотна в Белгородской области

    Назван способ замедлить возрастные изменения после 40 лет

    На Украине заметили билборд с призывом помолиться за Зеленского

    Попавший в аварию у берегов Индии контейнеровоз с опасным грузом затонул

    Российский боец рассказал о подготовке ВСУ линии обороны в Романовке

    Темнокожий наемник попытался расстрелять российских штурмовиков в ДНР и был ликвидирован

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости