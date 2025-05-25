На Украине заметили билборд с призывом помолиться за Зеленского

В Хмельницкой области заметили билборд с призывом помолиться за Зеленского

В селе Судилков Хмельницкой области разместили билборд с изображением президента Украины Владимира Зеленского и надписью: «Сильная страна — когда ее лидера поддерживает молитва», — сообщает Telegram-канал Союз православных журналистов.

Билборд находится в центре села на Аллее Славы «Наши герои», где также установлены портреты погибших украинских военных.

В ноябре 2024 года Член Европарламента от Болгарии Петар Волгин обвинил правительство Украины в препятствовании религиозной свободе на фоне преследования Киевом канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Подчеркивая, что европейские законы и соглашения осуждают любое нарушение свободы вероисповедования, член ЕП просил Еврокомиссию дать оценку сложившейся на Украине ситуации.