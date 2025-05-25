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03:02, 25 мая 2025Россия

Над территорией Твери силы ПВО сбили восемь дронов

Над территорией Твери силы ПВО сбили восемь беспилотников, жертв нет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Над территорией Твери в районе Мигалово силами противовоздушной обороны (ПВО) сбито восемь беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя, его слова приводит Telegram-канал «Пул69».

Отмечается, что жертв и разрушений нет. Изначально губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что над территорией города было уничтожено пять дронов. Позже правительство региона сообщило об уничтожении еще трех беспилотников.

Ранее сообщалось, что на окраине Твери прозвучали несколько взрывов. По словам жителей российского города, первый взрыв прозвучал около 1:50 по по московскому времени.

До этого стало известно, что средства ПВО за четыре часа уничтожили 95 украинских беспилотника (БПЛА) в небе над регионами России. Два беспилотника были уничтожены в небе над Московским регионом.

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