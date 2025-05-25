В российском городе прозвучали несколько взрывов

Shot: Несколько взрывов прозвучали на окраине Твери

Несколько взрывов прозвучали на окраине Твери, предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам жителей российского города, первый взрыв прозвучал около 1:50 по мск. Он был настолько сильным, что в домах затряслись стекла, подчеркнули очевидцы. После этого были слышны еще несколько похожих звуков.

Официальной информации в данный момент не было.

Ранее сообщалось, что средства ПВО за четыре часа уничтожили 95 украинских беспилотника (БПЛА) в небе над регионами России. Два беспилотника были уничтожены в небе над Московским регионом.