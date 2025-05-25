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20:03, 25 мая 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиян предостерегли от увольнения из-за пяти ошибок в социальных сетях

Сайгина: Неграмотное ведение соцсетей может стать преградой при трудоустройстве
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Ezra Bailey / Getty Images

Сегодня социальные сети оказывают большое влияние на профессиональный имидж, поэтому их грамотное ведение может открыть новые карьерные возможности, рассказала эксперт центра «Профессии будущего» Анна Сайгина. При этом специалист отметила, что некоторые ошибки в публикациях могут стать препятствием при трудоустройстве или причиной увольнения. Пять правил ведения соцсетей она перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

«Первое — контроль публикуемого контента. Ваши старые посты могут навредить в самый неожиданный момент. То, что казалось безобидной шуткой пять лет назад, сегодня может стоить вам работы мечты. Лучше регулярно проводить “цифровую уборку”, удаляя или скрывая любой контент, который может быть истолкован негативно», — предупредила Сайгина.

Особое внимание эксперт рекомендовала уделить соблюдению конфиденциальности. Она добавила, что это наиболее актуально для сфер с жесткими требованиями к защите данных: финансы, IT, юриспруденция, государственная служба и силовые структуры.

Перед каждой публикацией о работе задавайте себе три вопроса: не раскрываю ли я служебную информацию, соответствует ли это корпоративной политике и как это может повлиять на мою репутацию

Анна Сайгинаэксперт центра «Профессии будущего»

«Второе правило касается стратегического наполнения профилей. Публикация успешных кейсов, рабочих достижений и экспертных мнений помогает создать образ компетентного специалиста. Работодатели ищут не просто сотрудников, а мыслящих профессионалов. И посты в соцсетях могут стать убедительным аргументом в вашу пользу», — отметила Сайгина.

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Также HR-эксперт объяснила, что важно соблюдать культуру сетевого общения.

«Прежде чем вступить в полемику, представьте, что ваш комментарий читает будущий работодатель. При этом грамотные дискуссии в профессиональных сообществах — отличный способ заявить о себе», — рассказала она.

Четвертое правило, по словам Сайгиной, — адаптация контента под разные площадки. Специалист рекомендовала разделять личное и профессиональное: выбрать платформу для делового общения, а аккаунты с личным контентом сделать приватными.

«Пятое и последнее правило — использовать соцсети для нетворкинга: добавлять в контакты профессионалов из своей сферы, комментировать посты компаний мечты и участвовать в отраслевых обсуждениях. Многие находят работу именно через нетворкинг, и соцсети — мощный инструмент для таких знакомств», — заявила она.

Лучшая стратегия — быть собой, но помнить, что в цифровом мире границы между личным и профессиональным стираются. Онлайн-активность должна дополнять ваш профессиональный образ, а не противоречить ему

Анна Сайгинаэксперт центра «Профессии будущего»

Ранее в Великобритании мужчину уволили за случайное обнажение во время рабочего созвона. Менеджер финансовой компании, чье имя не раскрывается, во время видеовстречи встал, чтобы поправить кабель компьютера, и случайно показал коллегам гениталии. Оказалось, что все это время он присутствовал на созвоне без штанов. Позже мужчина уверял, что забыл выключить камеру по ошибке, и извинился. Однако это не смягчило решение его начальника, и он потерял работу.

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