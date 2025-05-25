Раскрыты последствия возможного выхода Трампа из переговоров между Москвой и Киевом

Политик Форбс: Выход Трампа из переговоров будет означать капитуляцию Украины

Выход президента США Дональда Трампа из участия в новом раунде переговоров между Москвой и Киевом будет означать капитуляцию Украины. Об этом сообщил американский политик и главный редактор делового еженедельника Forbes Стив Форбс в эфире YouTube-канала Forbes Breaking News.

По его словам, американский лидер заявил, что стороны должны вести переговоры самостоятельно. Политик намекнул, что Соединенные Штаты могут устраниться, если Россия и Украины не придут к соглашению.

Форбс считает, что эта победа сделала бы президента России Владимира Путина «политическим хозяином» Европы.

Ранее Папа Римский Лев XIV заявил о готовности принять переговоры России и Украины в Ватикане. Также Трамп после разговора с Путиным сообщал, что Святой престол хочет организовать мирные переговоры.