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06:09, 25 мая 2025Мир

Раскрыты последствия возможного выхода Трампа из переговоров между Москвой и Киевом

Политик Форбс: Выход Трампа из переговоров будет означать капитуляцию Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Выход президента США Дональда Трампа из участия в новом раунде переговоров между Москвой и Киевом будет означать капитуляцию Украины. Об этом сообщил американский политик и главный редактор делового еженедельника Forbes Стив Форбс в эфире YouTube-канала Forbes Breaking News.

По его словам, американский лидер заявил, что стороны должны вести переговоры самостоятельно. Политик намекнул, что Соединенные Штаты могут устраниться, если Россия и Украины не придут к соглашению.

Форбс считает, что эта победа сделала бы президента России Владимира Путина «политическим хозяином» Европы.

Ранее Папа Римский Лев XIV заявил о готовности принять переговоры России и Украины в Ватикане. Также Трамп после разговора с Путиным сообщал, что Святой престол хочет организовать мирные переговоры.

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