Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:09, 25 мая 2025Экономика

Россиянам назвали способ компенсировать нехватку стажа для пенсии

Доцент Иванова-Швец: Недостающий стаж для страховой пенсии можно заработать
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

При нехватке стажа для назначения страховой пенсии по старости граждане могут его купить или заработать. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, для покупки стажа необходимо обратиться в Социальный фонд России. В этом году год стажа можно приобрести за 59 241,6 рубля.

При этом есть определенные условия — в частности, всего можно купить не больше 7,5 лет стажа.

Ранее депутат Государственной Думы Алексей Говырин заявил, что фиксированная часть страховой пенсии граждан, которым в мае исполнилось 80 лет, удвоится с 1 июня этого года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова уличила украинского замминистра во лжи о переговорах в Турции

    В Минобороны рассказали о подвиге старшего лейтенанта Малыгина в зоне СВО

    Россиянам назвали способ компенсировать нехватку стажа для пенсии

    Адвокат раскрыла последствия попадания в реестр должников по алиментам

    В России открыли реестр злостных неплательщиков алиментов

    Над российским регионом сбили четыре беспилотника ВСУ

    Еще один беспилотник пытался атаковать Москву

    Система ПВО сбила еще пять летевших на Москву беспилотников

    Над территорией Твери силы ПВО сбили восемь дронов

    «Черноморец» прокомментировал отказ в выдаче лицензии РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости