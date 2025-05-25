Российские войска ударами ФАБ ликвидировали украинских националистов на границе с ДНР

ТАСС: ВС РФ ликвидировали взвод ВСУ на границе ДНР и Днепропетровской области

Российские войска ударами фугасных авиабомб ликвидировали целый взвод Вооруженных сил Украины в селе Комар на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В состав подразделения 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ входили националисты, в том числе из организации «Правый сектор» (признана в России экстремистской и террористической организацией и запрещена).

«Ударами ФАБ в Комаре уничтожены расположения 67-й бригады, куда входят "Правый сектор" и прочие украинские националистические соединения», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что было нанесено несколько ударов, потери составили порядка 30 военнослужащих. Батальон был переброшен в ДНР в Курского направления, уточнил источник.

Ранее стало известно, что ВСУ стянули резервы к месту прорыва армии России на западной границе ДНР. Речь идет о батальоне 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделению дан приказ занять оборону в районе населенного пункта Комар.

