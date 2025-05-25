Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:48, 25 мая 2025Бывший СССР

ВСУ перебросили резервы к месту прорыва армии России на западной границе ДНР

ТАСС: ВСУ стянули резервы на границу Днепропетровской области с ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули резервы к месту прорыва армии России на западной границе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В середине мая стало известно о выходе российских войск на западную границу ДНР.

По словам источника, речь идет о батальоне 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделению дан приказ занять оборону в районе населенного пункта Комар. «Пытаются удержать оборону», — пояснил собеседник агентства.

Тем временем в России заявили о подготовке на Украине кадрового резерва ВСУ из числа школьников. По словам военного эксперта Андрея Марочко, на одном из полигонов Ровненской области украинские военные проводят боевое слаживание и обучение мобилизованных солдат. Параллельно с этим солдаты ВСУ организуют называемыми патриотические сборы подростков.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Какие же жалкие». Захарова заявила, что в МИД Украины врут об отказе от русского языка на переговорах в Стамбуле

    В США оценили итоги набора молодежи в ВСУ по контракту

    Названа возможная площадка для второго раунда переговоров России и Украины

    ВСУ перебросили резервы к месту прорыва армии России на западной границе ДНР

    Футболист «Краснодара» повторил фото Месси

    Синоптик опроверг прогнозы о самом жарком лете в 2025 году

    В России перечислили дающие возможность купить жилье льготы

    Врач предостерегла некоторых россиян от черешни

    Российский военный медик под огнем танка эвакуировал семь раненых сослуживцев

    В России упростили оформление билетов на поезда для инвалидов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости