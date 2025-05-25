ВСУ перебросили резервы к месту прорыва армии России на западной границе ДНР

ТАСС: ВСУ стянули резервы на границу Днепропетровской области с ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули резервы к месту прорыва армии России на западной границе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В середине мая стало известно о выходе российских войск на западную границу ДНР.

По словам источника, речь идет о батальоне 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделению дан приказ занять оборону в районе населенного пункта Комар. «Пытаются удержать оборону», — пояснил собеседник агентства.

Тем временем в России заявили о подготовке на Украине кадрового резерва ВСУ из числа школьников. По словам военного эксперта Андрея Марочко, на одном из полигонов Ровненской области украинские военные проводят боевое слаживание и обучение мобилизованных солдат. Параллельно с этим солдаты ВСУ организуют называемыми патриотические сборы подростков.