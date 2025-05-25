Собчак пообедала с Джоли

Собчак рассказала, что пообедала с Анджелиной Джоли на Каннском фестивале

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что в ходе Каннского фестиваля она пообедала с Анджелиной Джоли. Об этом она написала в Telegram-канале.

Собчак не раскрыла подробностей обеда с Джоли. Она добавила, что по прилете в Канны собралась на красную дорожку за 15 минут прямо с самолета, а во время фестиваля наступила на ногу Хоакину Фениксу.

«Политика, повестка — везде, и в Каннах тоже, важнее провокационной сути искусства, свободы и формотворчества — увы, сейчас это просто факт нашей жизни, такой же, как глобальное потепление», — поделилась она впечатлениями о Каннах.

Ранее стало известно, что Собчак посетила Каннский фестиваль с сумкой за полтора миллиона рублей. На ней заметили оранжевую сумку Hermes Birkin — cтоимость такого изделия на платформе для ресейла дизайнерских вещей Sotheby составляет 18 тысяч долларов.