«Болты и гайки летели как пули». 15 лет назад Ставрополь потряс мощный взрыв. Кто устроил теракт на концерте чеченских танцоров?

15 лет назад в Ставрополе произошел самый жестокий теракт в истории города

15 лет назад, 26 мая 2010 года, в Ставрополе был совершен самый жестокий теракт за всю историю города: самодельное взрывное устройство мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте сработало на площади около городского Дома культуры и спорта, где собирались выступать участники чеченского танцевального ансамбля «Вайнах». Взрыв унес жизни восьми человек, еще 57 получили ранения. Историю тех событий и поиска причастных к теракту вспомнила «Лента.ру».

Взрыв в Ставрополе прогремел перед концертом

Выступление чеченского танцевального коллектива «Вайнах», запланированное на 26 мая 2010 года, в Ставрополе ждали многие: на концерт продали 400 билетов, а еще 150 человек собирались прийти на него по приглашениям. К 18:30 на площади у городского Дома культуры и спорта собралась большая толпа, которая ближе к началу концерта потянулась в здание.

Когда на часах было 18:45, площадь потряс оглушительный взрыв. Позже очевидцы вспоминали: в первые секунды в воздухе повисла зловещая тишина — а затем отовсюду раздались жуткие крики.

Самым тяжелым был момент взрыва: крики, страх. Я себя помню сразу. Сначала не понял, что произошло, куча мыслей, в ушах звон — как бывает в фильмах. Я услышал слова полицейских и понял, что это был все-таки взрыв, но я ничего не чувствовал, никаких эмоций Ибрагим Ибрагимов один из пострадавших при теракте в Ставрополе

Как выяснит следствие, около Дома культуры и спорта сработало взрывное устройство, начиненное рубленой арматурой и гайками и спрятанное в коробку из-под сока — его мощность составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Сотрудники правоохранительных органов на месте теракта в Ставрополе Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

Террористы заложили бомбу под лавочкой рядом с располагавшимся на площади кафе «Аквариум». Причем замаскировали взрывное устройство так хорошо, что его не нашли кинологи с собаками, проверявшие территорию перед концертом. За это начальник УВД Ставрополя Андрей Истратов позже был уволен.

Террористы устроили взрыв ради устрашения

Специалисты сошлись во мнении, что главной задачей террористов было устрашение. Злоумышленники явно рассчитывали на то, что перед выступлением «Вайнаха» на площади в центре Ставрополя соберется множество людей.

При этом за день до теракта в почтовые ящики горожан разбросали рекламные листовки. В них говорилось, что 26 мая в 19:00 в Доме культуры и спорта состоится грандиозная распродажа одежды и обуви.

Когда такая бомба срабатывает, болты и гайки летят как пули. Этот взрыв похож на акцию устрашения Адольф Мишуев в 2010 году — глава научно-технического центра «Взрывоустойчивость»

Спасатели на месте теракта в Ставрополе Фото: Александр Викулов / РИА Новости

Сразу после взрыва к пострадавшим бросились очевидцы: не дожидаясь приезда врачей, они повезли раненых в больницы на своих машинах. Милиционеры, опасаясь повторного взрыва, оцепили площадь и перестали пускать туда горожан. А сотрудники ГИБДД перекрыли движение на соседних улицах Ленина и Зоотехнической.

Теракт в Ставрополе унес восемь жизней

Непосредственно в момент взрыва ушли из жизни три женщины в возрасте от 24 лет до 41 года. На место ЧП прибыли 22 кареты скорой помощи. Медики делали все возможное, но спасти удалось не всех. Так, по пути в больницу не стало 11-летней жительницы Гудермесского района Чечни Азизы Арсангириевой.

А уже в реанимации ушли из жизни еще четверо пострадавших — им было от 18 до 39 лет. Всего теракт в Ставрополе унес восемь жизней, а 57 человек получили ранения разной степени тяжести.

Самым маленьким пострадавшим 8-10 лет, также были госпитализированы подростки 13, 15 и 17 лет Роман Перевезенцев в 2010 году — помощник главы администрации Ставрополя

Сотрудники правоохранительных органов на месте теракта в Ставрополе Фото: Александр Викулов / РИА Новости

На компенсации пострадавшим при взрыве из краевого и федерального бюджетов выделили 18 миллионов рублей. Родственники тех, чьи жизни оборвал теракт, получили по 1,1 миллиона рублей, тяжелораненые — по 450 тысяч рублей, а пострадавшие с легкими ранениями — по 215 тысяч рублей.

28 мая 2010 года в Ставропольском крае объявили днем траура.

Мы получили полную компенсацию. Но разве могут деньги заменить единственного сына и наследника? Мы с супругой остались совсем одни Султан Мамышев отец 18-летнего Асхата Мамышева, жизнь которого унес теракт

Террористами оказались друзья детства

Для расследования громкого преступления в Ставрополь были направлены лучшие следователи и криминалисты. Уже в ночь после теракта допросили около 70 человек — в преступлении подозревали членов ваххабитских бандформирований и участников экстремистских националистических организаций.

Вскоре правоохранительные органы задержали троих жителей Ингушетии, но их причастность к преступлению не подтвердилась. Лишь две недели спустя следователи вышли на след настоящих организаторов взрыва — троих друзей детства из Дагестана, Абибуллы Абдуллаева, Фарида Мисриева и Черкеса Рустамова.

Сотрудники правоохранительных органов на месте теракта в Ставрополе Фото: Александр Викулов / РИА Новости

Как выяснилось, перед терактом все они жили в одной съемной квартире в Ставрополе. Однако до суда дожил лишь один из террористов: Фарид Мисриев 16 июня был ликвидирован в ходе перестрелки с милиционерами в городе Дербент (Дагестан). А Абибуллу Абдуллаева, собравшего бомбу, ликвидировали, когда он совершил налет на ночной магазин в Ставрополе.

В итоге живым удалось взять лишь 21-летнего студента Черкеса Рустамова: он попался оперативникам на автовокзале Ставрополя спустя полгода после теракта.

Рустамов рассказал в ходе допроса, что Абдуллаев являлся приверженцем ваххабизма и приехал на территорию края для совершения диверсионно-террористических операций. В частности, Абдуллаев нашел в интернете схему сбора СВУ и собрал его. Бомбу в Ставрополь привез и установил ее у Дворца культуры его пособник Мисриев Сергей Поминов в 2010 году — начальник Управления уголовного розыска ГУВД по Ставропольскому краю

За теракт в Ставрополе террорист получил пожизненный срок

На следствии Черкес Рустамов категорически отрицал свою вину, но следователям удалось доказать его причастность к преступлению. Студента обвинили по статьям 205 («Теракт»), 222.1 («Незаконное хранение и перевозка взрывчатки») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды») УК РФ.

Террорист Черкес Рустамов Фото: Владимир Кривошей / ТАСС

Кроме того, Рустамову инкриминировали статью 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ, поскольку при взрыве пострадали 14 милиционеров. Суд приговорил террориста к пожизненному лишению свободы, с чем оказались не согласны его защитники.

Преступление изначально неправильно квалифицировано следствием как теракт. В данном случае речь должна идти о расправе, совершенной общественно опасным способом. Мой подзащитный занимался самооговором под давлением следствия Сергей Евдокимов защитник Черкеса Рустамова

Впрочем, недовольны решением суда оказались и родственники тех, чьи жизни унес теракт в Ставрополе: единственным справедливым вердиктом для осужденного они сочли высшую меру наказания.

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