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15:57, 25 мая 2025Мир

В Австрии назвали угрозу существованию ЕС

Минэкономики Австрии Хаттмансдорфер: ЕС зависит от торговых переговоров с США
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Существование Европейского союза (ЕС) зависит от исхода торговых переговоров с США. На это указал министр труда и экономики Австрии Вольфганг Хаттмансдорфер в интервью изданию Kurier.

«[Президент США Дональд] Трамп остается непредсказуемым, это еще раз подтвердилось. Поэтому тем более важно, чтобы ЕС высказался единым голосом и нашел решение за столом переговоров», — отметил он.

Странам Евросоюза необходимо вместе найти решение по проблеме вокруг американских пошлин. При этом одним из вариантов ответов глава минэкономики Австрии посчитал контрмеры против американских компаний в сфере технологий и цифровых услуг. «ЕС не должен умереть красивой смертью», — подчеркнул Вольфганг Хаттмансдорфер.

Ранее канцлер Австрии Кристиан Штокер предложил провести переговоры России и Украины в Вене. По его мнению, австрийская столица до сих пор остается подходящим местом для решения конфликтов.

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