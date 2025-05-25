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15:56, 25 мая 2025Бывший СССР

В Грузии жестко высказались об осквернившем флаг России певце

Политик Пипия: Осквернивший флаг России певец не сможет рассорить народы
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Осквернивший флаг России певец Эрекле Гецадзе не сможет рассорить народы двух стран, а его выходка является провокацией. Об этом заявил секретарь грузинской партии «Солидарность во имя Мира» Мамука Пипия, передает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

«Мы будем лечить таких людей добровольно-принудительно. Мы и до него доберемся, мы его тоже вылечим. И заставим уважать и свой флаг, и флаг соседей, и заставим его целовать эти флаги», — отметил политик.

Ситуацию также прокомментировал грузинский певец и музыкант Темур Татарашвили. Он отметил, что устроивший осквернение Гецадзе неизвестен в самой Грузии, и подобная оскорбительная выходка является не более чем попыткой привлечь к себе внимание.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что осквернение флага России на концерте в Грузии не перечеркнет уважение к нему со стороны многих достойных грузин. Вместе с тем грузинского певца Эрекле Гецадзе она назвала «антигероем», «психом» и «безмозглым». Кроме того, Захарова уточнила, что оценку происшествию дадут правоохранительные органы России.

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