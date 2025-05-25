Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:36, 25 мая 2025Бывший СССР

В ГУР объяснили отсутствие бойцов «Азова» при обмене пленными

Представитель ГУР Юсов: Обмен пленными прошел по заранее подготовленным спискам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел по формату заранее подготовленных списков, которые не являлись предметом торга и обсуждений. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, объясняя отсутствие среди переданных пленных бойцов из националистического батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), передает РБК-Украина.

«Если говорить о конкретно этом обмене с 23 по 25 мая, то мы работаем в формате, когда нам предоставили списки, кого готовы отдать, и Украина сделала то же самое», — отметил он.

При этом Юсов добавил, что вопрос обмена боевиков националистического батальона «остается приоритетным» для Киева.

Ранее командир 12-й бригады батальона «Азов» Денис Прокопенко с позывным Редис пожаловался, что в ходе обмена пленными Россия не вернула Украине служивших в батальоне солдат. При этом, по словам боевика, из плена вернули «подонка», попросившего у представителей российской власти, охранявших его, нож, чтобы расправляться с украинскими военными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это выглядит как издевательство». На Украине возмутились обменом военнопленными с Россией и пожаловались на возвращение «подонка»

    Легенда советского хоккея оценил слова IIHF о недопуске сборной России к Олимпиаде-2026

    Экс-депутат Рады сравнил введенные против него санкции Зеленского с премией

    Ушел из жизни актер фильма «Прощай, шпана замоскворецкая...»

    Умер российский актер из сериалов «Ваша честь» и «Семейный детектив»

    Раскрыта возможная причина пожара в торговом центре Подмосковья

    Россиян предостерегли от увольнения из-за пяти ошибок в социальных сетях

    Раскрыта личность переданного Украине и названного командиром «Азова» подонком пленного

    Самолет с вернувшимися из украинского плена военными приземлился в российском аэропорту

    Сборная Швеции завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости