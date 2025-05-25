В ГУР объяснили отсутствие бойцов «Азова» при обмене пленными

Представитель ГУР Юсов: Обмен пленными прошел по заранее подготовленным спискам

Обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел по формату заранее подготовленных списков, которые не являлись предметом торга и обсуждений. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, объясняя отсутствие среди переданных пленных бойцов из националистического батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), передает РБК-Украина.

«Если говорить о конкретно этом обмене с 23 по 25 мая, то мы работаем в формате, когда нам предоставили списки, кого готовы отдать, и Украина сделала то же самое», — отметил он.

При этом Юсов добавил, что вопрос обмена боевиков националистического батальона «остается приоритетным» для Киева.

Ранее командир 12-й бригады батальона «Азов» Денис Прокопенко с позывным Редис пожаловался, что в ходе обмена пленными Россия не вернула Украине служивших в батальоне солдат. При этом, по словам боевика, из плена вернули «подонка», попросившего у представителей российской власти, охранявших его, нож, чтобы расправляться с украинскими военными.