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04:17, 25 мая 2025Россия

В Минобороны рассказали о подвиге старшего лейтенанта Малыгина в зоне СВО

Минобороны: Старший лейтенант Малыгин спас сослуживца, рискуя жизнью
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Старший лейтенант Артем Малыгин во время обстрела в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рискуя жизнью, спас сослуживца. О подвиге военнослужащего рассказали в Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

Во время продвижения группа под командованием Малыгина попала под артиллерийский обстрел. Старший лейтенант сориентировался в ситуации, нашел укрытие и приказал направиться туда. В результате взрыва одного из снарядов подчиненный был ранен.

«Под непрекращающимся артиллерийским обстрелом врага, рискуя собственной жизнью, старший лейтенант Малыгин добрался до раненого товарища и, используя навыки тактической медицины, оказал ему необходимую помощь. Артем на себе перетащил раненого в безопасное место, где передал его эвакуационной группе», — сообщили в оборонном ведомстве.

После прекращения обстрела группа под командованием Малыгина заняла позиции и организовала их оборону.

Ранее Минобороны сообщило, что младший сержант Радиф Нуриахметов во время выполнения задачи в зоне проведения СВО уничтожил дрон противника и оказал первую помощь раненому товарищу.

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