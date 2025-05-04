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01:57, 4 мая 2025Россия

Российский младший сержант оказал первую помощь раненому товарищу

Минобороны: Младший сержант Нуриахметов оказал первую помощь раненому товарищу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Младший сержант Радиф Нуриахметов во время выполнения задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО) уничтожил дрон противника и оказал первую помощь раненому товарищу. О подвиге российского солдата рассказало Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

Отмечается, что Нуриахметов вместе с сослуживцем осуществлял ремонт аппаратуры связи. В этот момент их атаковали два FPV-дрона. Младший сержант метким выстрелом уничтожил один беспилотник.

«Второй беспилотник взорвался рядом с военнослужащими, в результате чего товарищ Радифа получил осколочные ранения. Радиф Нуриахметов, используя навыки тактической медицины, оказал ему необходимую помощь», — рассказали в оборонном ведомстве.

После этого Нуриахметов восстановил связь и доставил товарища в зону эвакуации. Благодаря действиям младшего сержанта Российская армия смогла занять более выгодные рубежи, а противник понес значительные потери.

Ранее стало известно, что штурмовик из состава группировки войск «Центр» Сергей Ниталиев в одиночку удерживал позиции России в течение двух недель, несмотря на полученное ранение. С собой у бойца было четыре магазина, еще три он нашел внутри здания, где оборонялся.

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