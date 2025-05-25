В Нидерландах заявили о завершении обещанной передачи F-16 на Украину

Глава Минобороны Брекелманс: Нидерланды завершат передачу F-16 Украине 26 мая

Нидерланды завершат передачу обещанной партии самолетов F-16 Украине завтра, 26 мая. Об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс, передает ТАСС.

«Мы продолжаем поставки F-16 Киеву прежними темпами. Завтра из Нидерландов отправятся последние F-16», — подчеркнул глава минобороны.

В результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат 24 американских истребителей от королевства. Кроме того, Нидерланды ранее передавали самолеты F-16 для подготовки украинских пилотов на базе в Румынии.

Украина также договорилась с Чехией о совместной подготовке пилотов F-16. Стороны договорились и о других аспектах интеграции военно-промышленных комплексов двух государств.