В Петербурге пятеро мужчин стреляли по прохожим из окна квартиры, их задержали

В Петербурге пятеро мужчин открыли стрельбу по прохожим. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По его данным, стрельба велась из окна квартиры в доме на улице Академика Байкова. Об этом силовикам сообщила местная жительница.

Прибывшие на место полицейские задержали пятерых человек. Позже выяснилось, что по меньшей мере четверо из них имели уголовное прошлое и были судимы. Под кроватью был найден пневматический пистолет.

Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела.

Ранее москвич открыл стрельбу с балкона жилого дома. Так он хотел отпугнуть наркоманов — вероятно, мужчина принял за них двоих девушек, которые искали ключ под окнами. Горожанина доставили в отдел полиции.