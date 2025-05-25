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10:56, 25 мая 2025Силовые структуры

В Петербурге пятеро мужчин открыли стрельбу по прохожим

В Петербурге пятеро мужчин стреляли по прохожим из окна квартиры, их задержали
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: rawf8 / Shutterstock / Fotodom  

В Петербурге пятеро мужчин открыли стрельбу по прохожим. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По его данным, стрельба велась из окна квартиры в доме на улице Академика Байкова. Об этом силовикам сообщила местная жительница.

Прибывшие на место полицейские задержали пятерых человек. Позже выяснилось, что по меньшей мере четверо из них имели уголовное прошлое и были судимы. Под кроватью был найден пневматический пистолет.

Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела.

Ранее москвич открыл стрельбу с балкона жилого дома. Так он хотел отпугнуть наркоманов — вероятно, мужчина принял за них двоих девушек, которые искали ключ под окнами. Горожанина доставили в отдел полиции.

ЖЗЛ
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