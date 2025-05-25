В России назвали количество пенсионеров мужчин и женщин

В СФР заявили, что женщин-пенсионеров в РФ почти в два раза больше, чем мужчин

В России количество женщин среди пенсионеров почти в два раза превышает число мужчин. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России (СФР) за 2025 год, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Так, численность мужчин среди граждан страны пенсионного возраста составляет 13 845 500 человек. В то время как количество женщин — 27 324 300. Общее число пенсионеров в России составляет 41 169 800 человек.

Ранее из данных Социального фонда стало известно, что страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека. По инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262. В свою очередь, а социальные пенсии выплачивают 3 466 291 россиянину.

Также в СФР рассказали, что разница между пенсиями у работающих и неработающих пенсионеров в России составляет более 2,5 тысячи рублей в месяц в пользу вторых. Так, средний размер обеспечения работающих пенсионеров по состоянию на 1 февраля текущего года был 20 928,65 рублей в месяц. При этом средняя пенсия у неработающих россиян составляет 23 800,81 рублей.

В свою очередь, в Госдуме напомнили, что для назначения пенсии в 2025 году необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить как минимум 30 пенсионных баллов