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15:35, 25 мая 2025Россия

Российский военкор отреагировал на осквернение российского флага певцом из Грузии

Военкор Котенок назвал закономерным осквернение флага РФ певцом из Грузии
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Осквернение грузинским певцом Эрекле Гецадзе флага России не удивительно, а закономерно, считает военкор Юрий Котенок. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Ныне волна русофобии несколько спала, но никуда не делась. Русофобия прочно угнездилась в грузинском обществе. Новая выходка — констатация, которая подтверждает общее правило», — написал военкор. Грузина, который осквернил российский флаг, нужно привлечь к ответственности заочно, считает Котенок.

По его мнению, русофобию в Грузии власти не сдерживают — они ею управляют. Русофобия в этой стране, как отметил военкор, «брызжет ядом».

Гецадзе осквернил российский флаг во время выступления на фестивале Tbilisi Open Air 25 мая. Он бросил флаг России в урну и сделал вид, что помочился на него. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что инцидент не перечеркнет уважение к флагу со стороны многих достойных грузин.

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