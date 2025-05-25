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09:27, 25 мая 2025Россия

В России оценили моральное состояние ВСУ

Экс-сенатор Ковитиди: В ВСУ царят разброд и шатание
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ukrainian armed forces / Reuters

Моральное состояние Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится на низком уровне. Об этом заявила РИА Новости бывший сенатор, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

По ее словам, в украинской армии «царят разброд и шатания». Политик заявила, что большинство офицеров ВСУ уже не видят перспектив конфликта.

В то же время мир на Украине «смерти подобен» для нынешнего политического руководства страны, продолжила Ковитиди. При этом именно к властям у солдат появляется все больше вопросов, указала она.

Ранее в США сравнили политику Владимира Зеленского с игрой в русскую рулетку. Отставной американский полковник Дэниел Дэвис заявил, что украинский лидер и его европейские сторонники глубоко заблуждаются, надеясь на восстановление боевого потенциала ВСУ.

ЖЗЛ
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