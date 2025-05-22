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13:45, 22 мая 2025Мир

В США сравнили действия Зеленского с русской рулеткой

Дэвис: Зеленский играет в русскую рулетку, полагая, что ВСУ смогут воевать вечно
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский играет в «русскую рулетку», полагая, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут воевать вечно, несмотря на тяжелые потери. Об этом заявил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

«Если Зеленский и его европейские сторонники верят, что осажденная и теряющая тысячи солдат в месяц украинская армия может продолжать воевать бесконечно, а прорыв линии обороны или восстание ВСУ никогда не произойдут, то они играют, простите за каламбур, в русскую рулетку», — сказал эксперт.

Кроме того, по словам подполковника в отставке, завершение действия американского пакета помощи на сумму 61 миллиард долларов ставит под сомнение перспективы дальнейшей поддержки Украины.

Ранее Дэвис заявлял, что Европа всеми силами хочет растянуть конфликт на Украине еще на четыре года, не считаясь с жизнями людей.

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