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20:29, 13 мая 2025Мир

Европу уличили в передаче дозы Зеленскому

Полковник Дэвис: Европа отсыпает Зеленскому дозу вместо реальной помощи
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Pool / File Photo / Reuters

Европейские страны отсыпают украинскому лидеру Владимиру Зеленскому дозу вместо реальной реальной помощи в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил полковник США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

«Здесь напрашивается аналогия: вместо того чтобы оказать наркозависимому медицинскую помощи, ему отсыпают еще дозу. Это самое жестокое, что можно сделать, и это то, что сейчас делают европейские лидеры по отношению к Украине», — отметил эксперт.

По словам Дэвиса, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск «делают все, чтобы затянуть украинский кризис».

Ранее главы министерств иностранных дел Великобритании, Испании, Италии, Польши, Франции, ФРГ и Европейского союза в совместном заявлении сообщили о своих планах перевооружить Вооруженные силы Украины, а также пополнить военные запасы Киева. Кроме того, страны подчеркнули свою приверженность надежным гарантиям безопасности для украинской стороны.

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