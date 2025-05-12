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17:58, 12 мая 2025Мир

Европа заявила о планах перевооружить Украину

Европейские страны заявили, что будут работать над перевооружением Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Ряд европейских стран заявил, что планирует перевооружить Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также пополнить военные запасы Киева. Об этом сообщается в совместном заявлении глав министерств иностранных дел Великобритании, Испании, Италии, Польши, Франции, ФРГ и Европейского союза (ЕС), опубликованном британским МИД.

«Мы согласились совместно работать с Украиной над инициативами по укреплению ВСУ, восполнению запасов боеприпасов, боевой техники, а также дальнейшему укреплению производственных мощностей», — отмечается в документе.

Кроме того, страны подчеркнули свою приверженность надежным гарантиям безопасности для Киева, куда входит «изучение создания коалиции из различных сил сдерживания, способных помочь поддержать ВСУ».

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Украина и Европа могут воспользоваться возможным полным прекращением огня на 30 дней, чтобы перевооружить ВСУ.

В ночь на 11 мая президент России Путин предложил Украине без условий вернуться за стол переговоров, однако Киев отверг это предложение, требуя полного прекращения огня на 30 дней.

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