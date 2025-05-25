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05:45, 25 мая 2025Интернет и СМИ

В США прокомментировали удары российских БПЛА

Подполковник Дэвис: Успехи российских дронов приближают поражение Украины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / Фотохост-агентство РИА Новости

Успехи российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) приближают поражение Украины и демонстрируют неспособность Запада передавать необходимое количество средств противовоздушной обороны. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

«Мы видим, что не можем содержать украинскую армию (...) Мы даже не можем дать им достаточно снаряжения и возможность иметь хорошие системы ПВО», — прокомментировал Дэвис удары российских дронов.

Он отметил, что если у стран-членов Североатлантического альянса недостаточно систем ПВО для защиты себя и помощи Украине, то «это надо прекратить».

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Запад начал понимать, что главная проблема украинского конфликта заключается не в России, а в Европе и Украине.

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