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17:01, 24 мая 2025Мир

На Западе увидели проблему в Европе и Украине

Риттер: Запад начал понимать, что проблема заключается в Европе и Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Запад начал понимать, что главная проблема украинского конфликта заключается не в России, а в Европе и Украине. Об этом написал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер на своей странице в социальной сети Х.

«Люди начинают осознавать, что Украина и Европа — это проблема, а не решение», — говорится в публикации.

Риттер указал, что на Западе часто игнорируют удары Украины по российской территории. Кроме того, игнорируется и факт того, что Киев и западные страны спровоцировали начало этого конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва начала специальную военную операцию (СВО) после того, как страны Запада и Украина отказались от диалога. Он назвал это крайней мерой, которую российская сторона вынуждена была предпринять после отвержения любых предложения о диалоге.

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