Риттер: Запад начал понимать, что проблема заключается в Европе и Украине

Запад начал понимать, что главная проблема украинского конфликта заключается не в России, а в Европе и Украине. Об этом написал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер на своей странице в социальной сети Х.

«Люди начинают осознавать, что Украина и Европа — это проблема, а не решение», — говорится в публикации.

Риттер указал, что на Западе часто игнорируют удары Украины по российской территории. Кроме того, игнорируется и факт того, что Киев и западные страны спровоцировали начало этого конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва начала специальную военную операцию (СВО) после того, как страны Запада и Украина отказались от диалога. Он назвал это крайней мерой, которую российская сторона вынуждена была предпринять после отвержения любых предложения о диалоге.