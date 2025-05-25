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05:03, 25 мая 2025Путешествия

В столичном аэропорту вновь ввели ограничения на полеты

Росавиация: Ограничения на полеты введены в аэропорту Внуково
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ограничения на полеты воздушных судов введены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 04:43 МСК введены в аэропорту Внуково», — написал Кореняко.

Ранее в трех столичных аэропортах были сняты ограничения на полеты. В 2:25 по мск прием и выпуск воздушных судов разрешили в Домодедово и Жуковском, а в 2:35 аналогичное решение приняли в Шереметьево.

Во Внуково ограничения на прием и выпуск бортов ввели в 01:17 по мск, а в 3:20 эта мера была отменена.

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