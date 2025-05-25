Врач предостерегла некоторых россиян от черешни

Врач Хайкина: При проблемах с желчным пузырем надо с осторожностью есть черешню

Злоупотребление черешней может вызвать такие неприятные побочные эффекты, как боли в животе и вздутие, высыпания на коже, а для некоторых людей она и вовсе может быть опасна. Кому именно нужно соблюдать умеренность при употреблении этого продукта, «Ленте.ру» рассказала детский эндокринолог, нутрициолог медицинского центра «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

Прежде всего врач посоветовала с осторожностью есть черешню людям с проблемами с желчным пузырем. Этот продукт стимулирует выброс желчи, если же протоки забиты или воспалены, могут появиться боль, тяжесть, спазмы и дискомфорт в правом подреберье.

Также Хайкина предупредила, что черешня может ухудшить самочувствие людей с низким давлением.

Черешня обладает легким мочегонным эффектом и расширяет сосуды. Если вы съедите пару ягод, ничего не произойдет, однако если употребите килограмм, это может закончиться головокружением, слабостью, «мушками» в глазах и ощущением скорой потери сознания Дарья Хайкина эндокринолог, нутрициолог

С осторожностью стоит употреблять в пищу черешню и тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, подчеркнула эндокринолог. По ее словам, этот продукт провоцирует повышенное газообразование, вздутие, урчание и тяжесть в животе. Особенно сильно реагируют на черешню люди с гастритом и синдромом раздраженного кишечника, добавила врач.

Наконец, Хайкина посоветовала отказаться от этого продукта аллергикам. «Черешня может давать перекрестную реакцию: с яблоками, пыльцой, орехами. У взрослого это часто проявляется зудом в горле, легким першением, сыпью, у детей — высыпаниями, расстройством пищеварения или даже отечностью», — заключила она.

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