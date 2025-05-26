«Лента.ру»: Российские наркомагазины готовы брать на работу 14-летних кладменов

Российские магазины, специализирующиеся на распространении наркотиков, начали принимать на работу несовершеннолетних кладменов — сейчас в нелегальный бизнес вовлекают подростков, которые не достигли 16 лет. Все дело в том, что, согласно российскому законодательству, им не грозит уголовная ответственность за преступления, связанные с распространением наркотиков. «Лента.ру» разбиралась, насколько велики масштабы этой проблемы и что для ее решения делают в России.

«Лента.ру» не поддерживает деятельность нелегальных площадок и напоминает об уголовной ответственности за приобретение товаров и услуг в теневом сегменте интернета.

Некоторым курьерам нет и 14 лет

«Лента.ру» провела эксперимент, попытавшись устроиться в несколько крупных и региональных магазинов курьером. В процессе диалога уточнялось, что «соискателю» от 13 до 15 лет. В отдельных случаях представители магазинов просто молча вышли из диалога. Еще некоторые неожиданно посоветовали собеседнику, представившемуся подростком, не портить себе жизнь.

Однако операторы нескольких наркошопов отнеслись к возрасту потенциального сотрудника с безразличием. Например, в одном из них потребовали деанонимизироваться, то есть прислать фото с паспортом. Это было сделано из-за того, что у подростка не было возможности внести залог за запрещенные вещества, с которых начнется карьера кладмена. В другом предложили начать сотрудничество с выполнения менее опасных задач — делать граффити с рекламой магазина на городских улицах.

Вместе с тем «Ленте.ру» удалось найти несколько рекламных объявлений игроков наркорынка, авторы которых прямо устанавливают предельный нижний допустимый возраст кладменов на отметке 14 лет. При этом у магазина были открыты и другие вакансии, на одну из которых искали сотрудника не младше 18 лет, а на другую — не младше 25 лет.

На наркорынок приходят еще школьниками

Хроники российских силовиков подтверждают трагическую тенденцию. В августе 2024 года 15-летняя москвичка попалась на распространении запрещенных веществ прямо на рабочем месте — в пункте выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Ozon. Студентка первого курса кинологического колледжа устроилась в ПВЗ на подработку, но вскоре обзавелась еще одной — незаконной. Отследить девушку удалось по камерам, а задержание бойцы СОБР провели прямо в момент передачи наркотиков. При себе у нее нашли 40 свертков и электронные весы для взвешивания веществ.

Судя по сообщениям СМИ, она торговала с рук, что было, с одной стороны, крайне неосмотрительно, но, с другой, не привело ни к каким серьезным последствиям в силу ее возраста — уголовная ответственность за сбыт наркотиков в России наступает только с 16 лет.

119 кладменов избежали наказания в 2024 году из-за того, что им не исполнилось 16 лет

Более свежие примеры привели в регионах, граничащих со столичным. Начальник УМВД по Ярославской области Алексей Школкин рассказывал местным депутатам о 14-летнем школьнике, который уже был активным закладчиком наркотических веществ — его силовикам сдала преподаватель. А в тульском Ефремове в феврале попались еще двое подростков, получивших запрещенные вещества для распространения, но не успевших разложить закладки. Одному из них оказалось 16 лет — его ждет суд; второй же, 15-летний, был отпущен, но поставлен на учет.

Если раньше подростки продавали наркотики с рук, то теперь делают это в даркнете Виды Санкт-Петербурга.. Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Чуть дальше зашел их сверстник из Башкирии: 15-летний школьник из Нефтекамска был пойман с поличным прямо во время работы на лестничной площадке в подъезде многоэтажного дома. При себе у него нашли 30 граммов мефедрона, а в его смартфоне — фотографии уже сделанных тайников. Подросток рассказал на допросе, что после трудоустройства его испытали на заданиях с веществами небольшого объема, после чего доверили более серьезный вес.

Силовики предложили сажать за сбыт с 14 лет

Проблема юных кладменов не осталась без внимания силовых структур. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин полагает, что решить проблему поможет снижение возраста наступления уголовной ответственности за преступления, связанные с распространением запрещенных веществ, до 14 лет.

За какие преступления наступает уголовная ответственность с 14 лет Уголовный кодекс предписывает, что ответственность в России за все преступления наступает с 16-летнего возраста. Однако по некоторым статьям УК РФ угодить в колонию можно уже с 14 лет. В этом списке не только особо тяжкие преступления. Например, в списке оказались хулиганство при отягчающих обстоятельствах, вандализм, кража, вымогательство и завладение автомобилем без цели хищения. Однако большинство статей касаются действительно серьезных проступков, среди которых — убийство, причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Кроме того, с 14 лет придется отвечать за преступления, связанные с терроризмом: теракты, обучение террористической деятельности и участие в террористическом сообществе, угон самолета, захват заложника, сбыт, хранение и перевозка оружия или взрывных устройств, покушение на жизнь государственного деятеля. Наркотики в перечне тоже упоминаются, но не в контексте сбыта. С 14 лет будут судить по статье 229 УК РФ — хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ.

Впервые Бастрыкин озвучил позицию Следственного комитета в феврале 2025 года, заявив, что ведомство уже «предложило рассмотреть этот вопрос». Спустя два месяца формулировка немного изменилась.

«Прорабатывается наша инициатива о законодательном снижении возрастного порога привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере сбыта наркотических средств с 16 до 14 лет. Но это необходимо делать только в комплексе с иными мерами», — сказал Бастрыкин.

Подросткам не сразу доверяют крупные партии, но со временем они могут сделать карьеру на наркорынке, если, конечно, не сядут Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

По оценке главы СК, молодые кладмены приходят на рынок в поисках денег с подачи владельцев наркомагазинов. Он также рассказал, что за весь 2024 год подростки совершили более 3,5 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Но перед законом ответили не все.

«Каждый десятый несовершеннолетний обвиняемый привлечен к уголовной ответственности именно за сбыт наркотических средств, в отношении еще 119 наркосбытчиков преследование прекращено в связи с недостижением ими возраста привлечения к уголовной ответственности — 16 лет», — объяснил Бастрыкин.

Его выводы подтвердили в Министерстве внутренних дел страны. Там уточнили, что количество вовлеченных в наркобизнес подростков растет с 2022 года.

Мы видим не проблему потребления, потому что у нас количество потребителей наркотиков [среди несовершеннолетних] значительно сократилось. У нас сильно увеличилось количество несовершеннолетних, которые участвуют в незаконном обороте наркотиков, то есть являются закладчиками таких средств Светлана Ушакова представитель подразделения по делам несовершеннолетних МВД России

Инициатива ведомства нашла поддержку как во власти, так и среди представителей общественных организаций. В частности, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что считает наркотики абсолютным злом, а потому согласен с предложением Бастрыкина. Он добавил, что такое решение потребует внесения поправок в Уголовный кодекс и, как следствие, одобрения Верховного суда, однако этот вопрос, по мнению сенатора, можно решить достаточно оперативно.

Государство просчитывает дальнейшие шаги в борьбе с теневым оборотом наркотиков Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

«Наркобизнес действует крайне цинично и намеренно втягивает в последнее время в эту деятельность именно детей, причем даже ребят в возрасте от 12 лет. Зная, что их не привлекут, — поделилась информацией глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. — Уже сейчас в колониях много молодежи, которая повелась на сомнительные предложения в сети и пошла работать в эту сферу. Будет только хуже, число фактов продажи наркотиков через сеть, особенно Telegram, только растет. Многим предлагают в объявлениях работу "репетитором", а на деле оказывается, что наркокурьером».

Мизулина предложила пойти еще дальше и ужесточить наказание для тех, кто завлекает подростков на наркорынок. По ее мнению, такие люди достойны пожизненного заключения или даже смертной казни.

Отношение наркорынка к подросткам неоднозначно

Однако на самом наркорынке сложилось неоднозначное отношение к привлечению несовершеннолетних. Часть владельцев магазинов отказывается брать на работу школьников.

«Не единожды видела дилеров, которые набирают к себе детей, причем кто-то берет и 14-летних… И говорить про то, что это морально и по-человечески ужасно, я даже не буду, это очевидно. У детей не сформированы ни сознание, ни понимание того, что они вообще делают. И так ломать их в таком возрасте и погружать во всю эту сферу — херня», — написала в своем Telegram-канале владелица одного из магазинов.

От 1000 рублей за одну закладку платят кладменам в крупных городах

Отдельные игроки опасаются завлекать школьников в даркнет Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

По ее мнению, такой шаг выглядит глупо и с точки развития бизнеса: дети не смогут ответственно подойти работе и к обеспечению своей безопасности, что, в свою очередь, скажется на доходах от продажи запрещенных веществ. Кроме того, поимка малолетнего наркокурьера, по ее мнению, создаст «крайне ужасный прецедент», из-за чего магазином «будут интересоваться очень и очень сильно».

Однако многие другие наркобизнесмены не готовы брать на себя роль морального камертона. По их мнению, само устройство рынка, на котором в идеальном сценарии все игроки остаются анонимными и не раскрывают личности друг перед другом, не позволяет им отслеживать возраст сотрудников

Более того, подобные вопросы отдельными соискателями вакансий и вовсе могут быть сочтены неуместными и направленными на их деанонимизацию. Что, впрочем, не мешает многим средним и малым региональным наркомагазинам настаивать на трудоустройстве исключительно по документам — с селфи с паспортом.

Таким образом, хотя некоторые наркомагазины и вовлекают в свою незаконную деятельность школьников, количество подростков-наркокурьеров вряд ли будет расти в геометрической прогрессии. Однако причина этого не в заботе о подрастающем поколении, а в том, что школьники скорее всего не смогут принести серьезной выгоды бизнесу.