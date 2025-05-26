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00:00, 26 мая 2025Интернет и СМИ

«Берут на работу 14-летних». Почему в России школьники идут торговать наркотиками?

«Лента.ру»: Российские наркомагазины готовы брать на работу 14-летних кладменов
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российские магазины, специализирующиеся на распространении наркотиков, начали принимать на работу несовершеннолетних кладменов — сейчас в нелегальный бизнес вовлекают подростков, которые не достигли 16 лет. Все дело в том, что, согласно российскому законодательству, им не грозит уголовная ответственность за преступления, связанные с распространением наркотиков. «Лента.ру» разбиралась, насколько велики масштабы этой проблемы и что для ее решения делают в России.

«Лента.ру» не поддерживает деятельность нелегальных площадок и напоминает об уголовной ответственности за приобретение товаров и услуг в теневом сегменте интернета.

Некоторым курьерам нет и 14 лет

«Лента.ру» провела эксперимент, попытавшись устроиться в несколько крупных и региональных магазинов курьером. В процессе диалога уточнялось, что «соискателю» от 13 до 15 лет. В отдельных случаях представители магазинов просто молча вышли из диалога. Еще некоторые неожиданно посоветовали собеседнику, представившемуся подростком, не портить себе жизнь.

Однако операторы нескольких наркошопов отнеслись к возрасту потенциального сотрудника с безразличием. Например, в одном из них потребовали деанонимизироваться, то есть прислать фото с паспортом. Это было сделано из-за того, что у подростка не было возможности внести залог за запрещенные вещества, с которых начнется карьера кладмена. В другом предложили начать сотрудничество с выполнения менее опасных задач — делать граффити с рекламой магазина на городских улицах.

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Вместе с тем «Ленте.ру» удалось найти несколько рекламных объявлений игроков наркорынка, авторы которых прямо устанавливают предельный нижний допустимый возраст кладменов на отметке 14 лет. При этом у магазина были открыты и другие вакансии, на одну из которых искали сотрудника не младше 18 лет, а на другую — не младше 25 лет.

На наркорынок приходят еще школьниками

Хроники российских силовиков подтверждают трагическую тенденцию. В августе 2024 года 15-летняя москвичка попалась на распространении запрещенных веществ прямо на рабочем месте — в пункте выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Ozon. Студентка первого курса кинологического колледжа устроилась в ПВЗ на подработку, но вскоре обзавелась еще одной — незаконной. Отследить девушку удалось по камерам, а задержание бойцы СОБР провели прямо в момент передачи наркотиков. При себе у нее нашли 40 свертков и электронные весы для взвешивания веществ.

Судя по сообщениям СМИ, она торговала с рук, что было, с одной стороны, крайне неосмотрительно, но, с другой, не привело ни к каким серьезным последствиям в силу ее возраста — уголовная ответственность за сбыт наркотиков в России наступает только с 16 лет.

119
кладменов

избежали наказания в 2024 году из-за того, что им не исполнилось 16 лет

Более свежие примеры привели в регионах, граничащих со столичным. Начальник УМВД по Ярославской области Алексей Школкин рассказывал местным депутатам о 14-летнем школьнике, который уже был активным закладчиком наркотических веществ — его силовикам сдала преподаватель. А в тульском Ефремове в феврале попались еще двое подростков, получивших запрещенные вещества для распространения, но не успевших разложить закладки. Одному из них оказалось 16 лет — его ждет суд; второй же, 15-летний, был отпущен, но поставлен на учет.

Виды Санкт-Петербурга.

Если раньше подростки продавали наркотики с рук, то теперь делают это в даркнете

Виды Санкт-Петербурга.. Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Чуть дальше зашел их сверстник из Башкирии: 15-летний школьник из Нефтекамска был пойман с поличным прямо во время работы на лестничной площадке в подъезде многоэтажного дома. При себе у него нашли 30 граммов мефедрона, а в его смартфоне — фотографии уже сделанных тайников. Подросток рассказал на допросе, что после трудоустройства его испытали на заданиях с веществами небольшого объема, после чего доверили более серьезный вес.

Силовики предложили сажать за сбыт с 14 лет

Проблема юных кладменов не осталась без внимания силовых структур. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин полагает, что решить проблему поможет снижение возраста наступления уголовной ответственности за преступления, связанные с распространением запрещенных веществ, до 14 лет.

За какие преступления наступает уголовная ответственность с 14 лет

Уголовный кодекс предписывает, что ответственность в России за все преступления наступает с 16-летнего возраста. Однако по некоторым статьям УК РФ угодить в колонию можно уже с 14 лет.

В этом списке не только особо тяжкие преступления. Например, в списке оказались хулиганство при отягчающих обстоятельствах, вандализм, кража, вымогательство и завладение автомобилем без цели хищения. Однако большинство статей касаются действительно серьезных проступков, среди которых — убийство, причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Кроме того, с 14 лет придется отвечать за преступления, связанные с терроризмом: теракты, обучение террористической деятельности и участие в террористическом сообществе, угон самолета, захват заложника, сбыт, хранение и перевозка оружия или взрывных устройств, покушение на жизнь государственного деятеля.

Наркотики в перечне тоже упоминаются, но не в контексте сбыта. С 14 лет будут судить по статье 229 УК РФ — хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ.

Впервые Бастрыкин озвучил позицию Следственного комитета в феврале 2025 года, заявив, что ведомство уже «предложило рассмотреть этот вопрос». Спустя два месяца формулировка немного изменилась.

«Прорабатывается наша инициатива о законодательном снижении возрастного порога привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере сбыта наркотических средств с 16 до 14 лет. Но это необходимо делать только в комплексе с иными мерами», — сказал Бастрыкин.

Подросткам не сразу доверяют крупные партии, но со временем они могут сделать карьеру на наркорынке, если, конечно, не сядут

Подросткам не сразу доверяют крупные партии, но со временем они могут сделать карьеру на наркорынке, если, конечно, не сядут

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

По оценке главы СК, молодые кладмены приходят на рынок в поисках денег с подачи владельцев наркомагазинов. Он также рассказал, что за весь 2024 год подростки совершили более 3,5 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Но перед законом ответили не все.

«Каждый десятый несовершеннолетний обвиняемый привлечен к уголовной ответственности именно за сбыт наркотических средств, в отношении еще 119 наркосбытчиков преследование прекращено в связи с недостижением ими возраста привлечения к уголовной ответственности — 16 лет», — объяснил Бастрыкин.

Его выводы подтвердили в Министерстве внутренних дел страны. Там уточнили, что количество вовлеченных в наркобизнес подростков растет с 2022 года.

Мы видим не проблему потребления, потому что у нас количество потребителей наркотиков [среди несовершеннолетних] значительно сократилось. У нас сильно увеличилось количество несовершеннолетних, которые участвуют в незаконном обороте наркотиков, то есть являются закладчиками таких средств

Светлана Ушаковапредставитель подразделения по делам несовершеннолетних МВД России

Инициатива ведомства нашла поддержку как во власти, так и среди представителей общественных организаций. В частности, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что считает наркотики абсолютным злом, а потому согласен с предложением Бастрыкина. Он добавил, что такое решение потребует внесения поправок в Уголовный кодекс и, как следствие, одобрения Верховного суда, однако этот вопрос, по мнению сенатора, можно решить достаточно оперативно.

Государство просчитывает дальнейшие шаги в борьбе с теневым оборотом наркотиков

Государство просчитывает дальнейшие шаги в борьбе с теневым оборотом наркотиков

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

«Наркобизнес действует крайне цинично и намеренно втягивает в последнее время в эту деятельность именно детей, причем даже ребят в возрасте от 12 лет. Зная, что их не привлекут, — поделилась информацией глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. — Уже сейчас в колониях много молодежи, которая повелась на сомнительные предложения в сети и пошла работать в эту сферу. Будет только хуже, число фактов продажи наркотиков через сеть, особенно Telegram, только растет. Многим предлагают в объявлениях работу "репетитором", а на деле оказывается, что наркокурьером».

Мизулина предложила пойти еще дальше и ужесточить наказание для тех, кто завлекает подростков на наркорынок. По ее мнению, такие люди достойны пожизненного заключения или даже смертной казни.

Отношение наркорынка к подросткам неоднозначно

Однако на самом наркорынке сложилось неоднозначное отношение к привлечению несовершеннолетних. Часть владельцев магазинов отказывается брать на работу школьников.

«Не единожды видела дилеров, которые набирают к себе детей, причем кто-то берет и 14-летних… И говорить про то, что это морально и по-человечески ужасно, я даже не буду, это очевидно. У детей не сформированы ни сознание, ни понимание того, что они вообще делают. И так ломать их в таком возрасте и погружать во всю эту сферу — херня», — написала в своем Telegram-канале владелица одного из магазинов.

От
1000
рублей

за одну закладку платят кладменам в крупных городах

Отдельные игроки опасаются завлекать школьников в даркнет

Отдельные игроки опасаются завлекать школьников в даркнет

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

По ее мнению, такой шаг выглядит глупо и с точки развития бизнеса: дети не смогут ответственно подойти работе и к обеспечению своей безопасности, что, в свою очередь, скажется на доходах от продажи запрещенных веществ. Кроме того, поимка малолетнего наркокурьера, по ее мнению, создаст «крайне ужасный прецедент», из-за чего магазином «будут интересоваться очень и очень сильно».

Однако многие другие наркобизнесмены не готовы брать на себя роль морального камертона. По их мнению, само устройство рынка, на котором в идеальном сценарии все игроки остаются анонимными и не раскрывают личности друг перед другом, не позволяет им отслеживать возраст сотрудников

Более того, подобные вопросы отдельными соискателями вакансий и вовсе могут быть сочтены неуместными и направленными на их деанонимизацию. Что, впрочем, не мешает многим средним и малым региональным наркомагазинам настаивать на трудоустройстве исключительно по документам — с селфи с паспортом.

Таким образом, хотя некоторые наркомагазины и вовлекают в свою незаконную деятельность школьников, количество подростков-наркокурьеров вряд ли будет расти в геометрической прогрессии. Однако причина этого не в заботе о подрастающем поколении, а в том, что школьники скорее всего не смогут принести серьезной выгоды бизнесу.

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