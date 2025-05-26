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03:14, 26 мая 2025Силовые структуры

Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении мигрантами подростка за внешний вид

Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении подростка в Троицке мигрантами
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении подростка мигрантами в Троицке Челябинской области, говорится в Telegram-канале ведомства.

В публикации говорится, что возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Бастрыкин попросил проинформировать его о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах.

Ранее Telegram-канал «Многонационал» сообщил, что в Троицке несколько мигрантов напали на подростка и избили его. Причиной стали длинные волосы пострадавшего. Очевидцы предполагают, что нападавшие были пьяны. На помощь подростку пришли водители, которые проезжали мимо и стали свидетелями избиения.

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