Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении мигрантами подростка за внешний вид

Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении подростка в Троицке мигрантами

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении подростка мигрантами в Троицке Челябинской области, говорится в Telegram-канале ведомства.

В публикации говорится, что возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Бастрыкин попросил проинформировать его о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах.

Ранее Telegram-канал «Многонационал» сообщил, что в Троицке несколько мигрантов напали на подростка и избили его. Причиной стали длинные волосы пострадавшего. Очевидцы предполагают, что нападавшие были пьяны. На помощь подростку пришли водители, которые проезжали мимо и стали свидетелями избиения.