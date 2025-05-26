Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:15, 25 мая 2025Россия

Мигранты в российском городе избили подростка за длинные волосы

В Троицке мигранты избили подростка за длинные волосы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Троицке несколько мигрантов напали на подростка и избили его. Причиной стали длинные волосы пострадавшего, сообщает Telegram-канал «Многонационал».

«Они били его ногами по голове и телу, пока он лежал на земле. Все происходило прямо на улице, на виду у прохожих и детей», — говорится в сообщении. Очевидцы предполагают, что нападавшие были пьяны.

На помощь подростку пришли водители, которые проезжали мимо и стали свидетелями избиения. В полиции Троицка сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мигрант избил кувалдой рабочих из-за шума в квартире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это выглядит как издевательство». На Украине возмутились обменом военнопленными с Россией и пожаловались на возвращение «подонка»

    В российском регионе подожгли склад волонтеров с вещами для военных на СВО

    Обломки БПЛА ВСУ упали рядом со школой в Подмосковье

    В Европе предупредили украинцев о риске для каждого в случае продолжения боевых действий

    Появились кадры с места подрыва железнодорожного полотна в Белгородской области

    Назван способ замедлить возрастные изменения после 40 лет

    На Украине заметили билборд с призывом помолиться за Зеленского

    Попавший в аварию у берегов Индии контейнеровоз с опасным грузом затонул

    Российский боец рассказал о подготовке ВСУ линии обороны в Романовке

    Темнокожий наемник попытался расстрелять российских штурмовиков в ДНР и был ликвидирован

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости