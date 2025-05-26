Мигранты в российском городе избили подростка за длинные волосы

В Троицке мигранты избили подростка за длинные волосы

В Троицке несколько мигрантов напали на подростка и избили его. Причиной стали длинные волосы пострадавшего, сообщает Telegram-канал «Многонационал».

«Они били его ногами по голове и телу, пока он лежал на земле. Все происходило прямо на улице, на виду у прохожих и детей», — говорится в сообщении. Очевидцы предполагают, что нападавшие были пьяны.

На помощь подростку пришли водители, которые проезжали мимо и стали свидетелями избиения. В полиции Троицка сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мигрант избил кувалдой рабочих из-за шума в квартире.