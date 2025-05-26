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15:52, 26 мая 2025Мир

Еврокомиссар по обороне усомнился в силе России

Еврокомиссар по обороне Кубилюс: Россия не так сильна, как принято считать
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lehtikuva / Emmi Korhonen / Reuters

Комиссар Европейского союза (ЕС) по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Россия якобы не обладает силой, которую ей приписывают, и потому не сможет одержать верх в украинском конфликте. Его слова приводит LRT.

«Россия не так сильна, как принято считать. Я не вижу никаких доказательств большой силы России», — сказал еврокомиссар.

Кубилюс также назвал единственным способом положить конец конфликту на Украине усиление давления на Москву и продолжение помощи Киеву. По его словам, за три года противостояния «Украина выжила», а Россия не сможет победить в конфликте.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность поставляемого Украине оружия.

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