Еврокомиссар по обороне Кубилюс: Россия не так сильна, как принято считать

Комиссар Европейского союза (ЕС) по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Россия якобы не обладает силой, которую ей приписывают, и потому не сможет одержать верх в украинском конфликте. Его слова приводит LRT.

«Россия не так сильна, как принято считать. Я не вижу никаких доказательств большой силы России», — сказал еврокомиссар.

Кубилюс также назвал единственным способом положить конец конфликту на Украине усиление давления на Москву и продолжение помощи Киеву. По его словам, за три года противостояния «Украина выжила», а Россия не сможет победить в конфликте.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность поставляемого Украине оружия.

