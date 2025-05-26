Филин Букля стал талисманом для российских школьников и студентов

Филин Букля из зоопарка «Малинки» стал талисманом для российских школьников и студентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Учащиеся специально едут к птице в Шахты: чтобы загадать сдать успешно ОГЭ, ЕГЭ и другие экзамены. «Букля — это легенда "Малинок" и верный друг для всех, кто учится и сдает экзамены. Школьники и студенты регулярно приезжают в парк, чтобы поговорить, посоветоваться и загадать сдать экзамены успешно», — отметила представитель парка Элеонора Моргунова.

Известно, что филин живет в зоопарке уже восемь лет. Пернатый талисман ростовских школьников получил свое имя в честь почтовой совы Букли, преданного слуги и помощника Гарри Поттера. Но в отличие от книжного персонажа (полярной совы) ростовская Букля — филин обыкновенный с рыжеватым окрасом и черно-бурым продольным и поперечным рисунком.

В августе 2022 года в Нальчике провели литературный фестиваль «Букля» для начинающих писателей.