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11:47, 26 мая 2025Ценности

Фото рэпера Bad Bunny в трусах завирусилось в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @badbunnypr

Пуэрто-риканский рэпер Bad Bunny показал тело в нижнем белье и завирусился в соцсетях. На это обратили внимание в News.com.au.

31-летний музыкант сфотографировался в зеркало в трусах бренда Calvin Klein белого цвета. Известно, что знаменитость является амбассадором марки. Певец также надел золотую цепочку, прикрыв при этом лицо на снимке телефоном. «Фотографии», — подписал он публикацию, добавив также в серию кадры подготовки к балу Met Gala.

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В итоге фото Bad Bunny завирусилось в соцсетях, а на платформе X (бывший Twitter) набрало более 100 тысяч лайков. «Ты сломал интернет», «Хорошо, что можно приближать», «Я в шоке», «Невероятно», — писали фанаты в многочисленных комментариях.

В апреле Bad Bunny также показал фото в корсете и трусах со словами «не могу дышать».

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