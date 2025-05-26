Германия осудила удары Израиля по Газе

WDR: Канцлер Германии Мерц осудил удары Израиля по сектору Газа

Берлин осуждает удары Израиля по гуманитарным объектам в секторе Газа. С таким заявлением в интервью телеканалу WDR выступил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Нанесение вреда гражданскому населению в таких масштабах, как это все чаще происходит в последние дни, больше не может быть оправдано борьбой с терроризмом ХАМАС», — сказал глава немецкого правительства.

Ранее Израиль пригрозил аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан в ответ на любое признание независимой Палестины такими крупными державами, такими как Великобритания и Франция.