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17:53, 26 мая 2025Мир

Германия осудила удары Израиля по Газе

WDR: Канцлер Германии Мерц осудил удары Израиля по сектору Газа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Берлин осуждает удары Израиля по гуманитарным объектам в секторе Газа. С таким заявлением в интервью телеканалу WDR выступил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Нанесение вреда гражданскому населению в таких масштабах, как это все чаще происходит в последние дни, больше не может быть оправдано борьбой с терроризмом ХАМАС», — сказал глава немецкого правительства.

Ранее Израиль пригрозил аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан в ответ на любое признание независимой Палестины такими крупными державами, такими как Великобритания и Франция.

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