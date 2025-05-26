Известный театральный режиссер назвал отличие москвичей от жителей других городов

Главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский заявил, что москвичи быстрые ходят по улице, чем жители других городов. Главное их отличие друг от друга он назвал в интервью «Москвич Mag».
По мнению известного театрального режиссера, именно скорость ходьбы по улице служит основным различием между жителями столицы и других городов. Отвечая на вопрос о нелюбимом районе Москвы, Дубровский признался, что любит ее целиком. «В последние годы Москва очень преобразилась. Очень много появилось новых красивых мест и районов. Каждый уголок имеет свои отличительные особенности и свою красоту», — добавил он.
Ранее директор Дарвиновского музея Анна Клюкина отметила, что метро в Москве лучше, чем в Нью-Йорке и Берлине. Она уточнила, что в российской столице каждая станция представляет собой произведение искусства.