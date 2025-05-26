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21:35, 26 мая 2025Экономика

Известный театральный режиссер назвал отличие москвичей от жителей других городов

Режиссер Малого театра Дубровский: Москвичей отличает скорость ходьбы по улице
Полина Кислицына (Редактор)
Алексей Дубровский

Алексей Дубровский. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский заявил, что москвичи быстрые ходят по улице, чем жители других городов. Главное их отличие друг от друга он назвал в интервью «Москвич Mag».

По мнению известного театрального режиссера, именно скорость ходьбы по улице служит основным различием между жителями столицы и других городов. Отвечая на вопрос о нелюбимом районе Москвы, Дубровский признался, что любит ее целиком. «В последние годы Москва очень преобразилась. Очень много появилось новых красивых мест и районов. Каждый уголок имеет свои отличительные особенности и свою красоту», — добавил он.

Ранее директор Дарвиновского музея Анна Клюкина отметила, что метро в Москве лучше, чем в Нью-Йорке и Берлине. Она уточнила, что в российской столице каждая станция представляет собой произведение искусства.

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