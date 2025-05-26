Бойцы батальона «Запад-Ахмат» действуют с полной самоотдачей в Сумской области. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram.
«Благодарю командиров за твердое руководство, а бойцов — за стойкость, мужество и безупречное исполнение», — высказался он.
Помимо благодарностей командованию и бойцам, Кадыров отметил взвешенный и точный подход к выполнению задач, который стабильно приносит результат. Подтверждением, по мнению Кадыров, является успешное подавление украинских войск.
26 мая Минобороны России сообщило, что российские войска установили контроль над селами Владимировка и Беловоды в Сумской области. За последние сутки украинские войска потеряли 275 бойцов.