Кадыров высказался об обстановке в Сумской области

Кадыров поблагодарил бойцов батальона «Ахмат» за самоотдачу в Сумской области

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» действуют с полной самоотдачей в Сумской области. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram.

«Благодарю командиров за твердое руководство, а бойцов — за стойкость, мужество и безупречное исполнение», — высказался он.

Помимо благодарностей командованию и бойцам, Кадыров отметил взвешенный и точный подход к выполнению задач, который стабильно приносит результат. Подтверждением, по мнению Кадыров, является успешное подавление украинских войск.

26 мая Минобороны России сообщило, что российские войска установили контроль над селами Владимировка и Беловоды в Сумской области. За последние сутки украинские войска потеряли 275 бойцов.

